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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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هاني شاكر يكشف موعد طرح «كيف بتنسى»

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:14 م
هاني شاكر
هاني شاكر
ياسمين عباس
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أعلن المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن طرح أغنية جديدة بعنوان "كيف بتنسى"، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق هاني شاكر، على بوستر الأغنية، قائلًا: "انتظروا جديد أمير الغناء العربي #هاني_شاكر أغنية #كيف_بتنسي، كلمات نادين الأسعد، وألحان وليد توفيق، وتوزيع باسم منير.. #قريبًا"، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيه منتظرين أحدث أعماله.

وكان نقيب المهن الموسيقية، كشف مؤخرًا عن تطورات أزمة مطربي المهرجانات، مشيرًا إلى أنه اتخذ موقفًا للتصدي لتلك الظاهرة، خاصة بعد غناء مهرجان "بنت الجيران" واحتوائه على بعض الكلمات الخارجة كالخمور والحشيش، إضافة إلى أنه تم غناؤها أمام آلاف الجماهير، وبث الحفلة على الهواء مباشرةً، موجهًا رسالة لمطربي ومؤلفى أغانى المهرجانات، قائلًا: "راعوا ربنا فى ولادنا، أكيد كلكم عندكم أمهات وأخوات بنات".
هاني شاكر يكشف موعد طرح «كيف بتنسى»
هاني شاكر يكشف موعد طرح «كيف بتنسى»

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