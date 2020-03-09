«حميات الإسكندرية»: ليس كل من ترتفع حرارته مصاب بـ«كورونا»

قالت الدكتورة أمل البرنس، مدير مستشفى حميات الإسكندرية، إنهم يتعاملون مع كل الحالات التي تأتي للمستشفى والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، حيث يخصص لهم حجرة عزل، ويوقع الكشف عليهم.وأضافت البرنس، خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه ليس كل شخص ترتفع درجة حرارته يكون مصابا بكورونا، حيث يجب أن يكون مختلط مصاب بالفيروس، أو قادما من دولة ينتشر بها الفيروس، متابعة أن الالتزام بإجراءات النظافة أهم وسيلة للوقاية من الإصابة.وأوضحت أن وزارة الصحة أتاحت إجراء التحليل وظهور النتيجة بالمستشفى، لافتة إلى أنه أمر جيد بدلا من نقل عينة التحليل إلى المعامل المركزية بالقاهرة، حيث إنها ستوفر الكثير من الوقت، ويطمئن المريض على صحته بصورة أسرع.