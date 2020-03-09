مستشفى النجيلة يستقبل 7 حالات حاملة لكورونا ضمن الـ 55 المعلن عنهم

استقبل مستشفى النجيلة المركزي (منطقة العزل) 7 حالات حاملة لفيروس "كورونا" المستجد، اليوم الإثنين، وتم نقلهم عن طريق سيارات إسعاف مخصصة.وقال مصدر طبي، لـ"الدستور"، إن عدد المصابين داخل المستشفى 40 مصابا، بالإضافة إلى 3 أشخاص تحت الملاحظة، مشيرا إلى أن ذلك بعد إعلان وزارة الصحة ارتفاع عدد المصابين والمشتبه بهم إلى 55 شخصا.وأضاف أنه فور وصول الحالات للمستشفى تم وضعهم في غرف العزل المخصصة التي تم تعقيمها، لافتا إلى أنه تم قياس درجات الحرارة، وعمل التحاليل وأشعة الصدر اللازمة لهم.واختتم أنه تم إعطاؤهم دواء مضادا للفيروسات، وخافضا للحرارة، وفيتامينات، وسيتم قياس درجات الحرارة لهم كل 6 ساعات، مؤكدا أنه يتم إجراء التحاليل والأشعة الصدرية عند قدوم المصاب، ثم يتم عملها مرة أخرى، كلٌ حسب الحالة الصحية للمصاب.