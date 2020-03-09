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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تطهير المساجد».. 7 تكليفات للمحافظين لمنع انتشار كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:07 م
مسجد
مسجد
أحمد أبو المحاسن
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أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الإثنين، عددًا من التوجيهات للمحافظين فيما يخص متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس كورونا.

وتضمنت التوجيهات التي أصدرها اللواء محمود شعراوي للمحافظين:
ضرورة اتخاذ كل الإجراءات للتأكد من تطهير مبنى المحافظة والمباني الملحقة والتابعة بالمراكز والمدن، ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية.

وطالب شعراوي المحافظين بضرورة التأكد من وجود الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على الجهات التابعة والمدارس والجامعات.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أهمية الاستمرار في فتح غرف العمليات بالمحافظات والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وإبلاغها فورًا بأى اشتباه في حالات مصابين جديدة أو أي إجراءات يتم اتخاذها للوقاية.

وفيما يخص المساجد الأهلية التي تتبع المحافظة فيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها أن يتم تطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاة الجمعة، وكذا تطهير المساجد التي تتردد عليها أعداد كبيرة من المصلين عقب كل صلاة.

وفيما يتعلق بالكنائس والأديرة طالب وزير التنمية المحلية بضرورة أن يتم التنسيق مع مسئولي الكنيسة بالمحافظة للتأكد من التطهير الدوري يوميًا لها، وكذا المرور المستمر على المدارس والمستشفيات للتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية.

كما وجه اللواء محمود شعراوي المحافظين بضرورة إبراز كل الإجراءات الوقائية.

كما طالب شعراوي المحافظين بعقد اجتماعات مستمرة مع القيادات التنفيذية والخدمية بالمحافظة، لمتابعة تطورات الموقف ورفع درجة الاستعداد لمتابعة ومديري المديريات المختلفة بالمحافظات للوقوف على التطورات.

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