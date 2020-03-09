حادث محطة مصر.. كلمة قاضي محاكمة المتهمين





تحقيقات النيابة فى حادث قطار محطة مصر

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم علاء فتحي أبو الغار، 48 سنة، سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.



وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني أيمن الشحات، 43 سنة، سائق جرار، قام بالتزوير بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات بأن قام بتزوير توقيع المتهم الرابع أيمن العدس، 54 سنة، سائق جرار، يفيد استلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار 2305 لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن.



وناشد القاضي المشرع المصري بوضع الجزاء المناسب والعقاب العادل على من ابكوا الشعب، وحرموا الأبناء من أبائهم، والآباء من فلذات أكبادهم، وأن يضع حدًا لمثل هذه الجرائم، قبل أن تُختتم الكلمة بـ"حفظ الله مصر وشعبها".وقضت المحكمة بمعاقبة علاء فتحي أبو الغار 48 سنة سائق جرار بالسجن 15 عامًا، وإلزامه بأن يؤدي لهيئة السكك الحديدية مبلغ 8 ملايين و880 ألف و263 جنيه تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بها ومعاقبة أيمن الشحات سليمان 43 سنة سائق جرار وعاطف نصر يوسف 46 سنة كاتب جرد بالسجن المشدد 10 سنوات.ومعاقبه أيمن محمد سائق جرار وسامح صبحي فني قطارات ويحيى سعد الدين كبير فنيين بدرجة مدير عام وعادل سيف يوسف ناظر محطة ومصطفى عبد الحميد ملاحظ مناورة بالسجن المشدد 7 سنوات ومعاقبة محمود حمدى توفيق عامل مناورة، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه ومعاقبة محمود فتحي مراقب برج ومسعد رشاد مساعد بلوك بالحبس مع الشغل 10 سنوات ومعاقبة السيد أبو الفتوح يوسف فني حركة بلوك بالحبس مع الشغل 5 سنوات ومهدي محمد مهدي ملاحظ تشغيل جرارات بالسجن 3 سنوات مع الشغل ومعاقبة محمد عبد العزيز فني قطارات بالحبس سنتين وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنيه للمحكمه المختصه.