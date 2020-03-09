هولندا: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 321 حالة

أعلنت هولندا، اليوم الإثنين، عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 321 مصابا.وأفادت وزارة الصحة الهولندية، السبت الماضي، بارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 188.وكشفت السلطات الهولندية، الجمعة الماضي، عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد إلى 128 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 46 إصابة جديدة بالفيروس المعروف اختصارًا باسم "كوفيد- 19".وبعد الإعلان عن وفاة أول حالة بالفيروس في هولندا، ذكر المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة، التابع لوزارة الصحة والرفاهية والرياضة الهولندية، أنه جرى نقل 5 من المصابين الجدد للمستشفى، فيما تم حجر الباقين صحيا في منازلهم، حسبما نقلت صحيفة "نيذرلاندس تايمز" الهولندية، التي أشارت إلى أن 101 من المصابين أُصيبوا بالعدوى خلال وجودهم خارج البلاد أو من خلال الاتصال مع شخص أُصيب وهو بالخارج، فيما لم يُعرف مصدر إصابة الـ27 الآخرين.