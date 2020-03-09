«التعاون الإسلامي» تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة محاولة اغتيال رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، التي وقعت، اليوم الاثنين، في العاصمة السودانية الخرطوم.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أكد رفضه لهذا العمل الإرهابي الذي يستهدف الأمن والاستقرار خلال الفترة الانتقالية في جمهورية السودان، مؤكدا وقوف المنظمة إلى جانب حكومة السودان، ودعمها في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان أمن السودان واستقراره ووحدته الوطنية.