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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أسعار الذهب اليوم فى مصر 9-3-2020

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:27 م
الذهب
الذهب
الدستور
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سجلت أسعار الذهب، اليوم الإثنين 9-3-2020 استقرارًا في مستهل تعاملات الأسبوع، وذلك بعد ارتفاع ملحوظ على مدار الأسبوع الماضي.

ووصلت زيادة الأسعار الأسبوع الماضي عالميا إلى 1674 دولار للأوقية بأعلى مستوياتها منذ الربع الأول من 2013، لكن الأسعار العالمية هبطت إلي 1664 دولار ومن المتوقع التأثير على الأسعار في مصر.

أسعار الذهب اليوم فى مصر 9-3-2020


عيار 18 سجل 621 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 828 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب سجل 5800 جنيها.

أوقية الذهب 1664 دولار.

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وحسبما أفادت وكالة بلومبرج، انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 0.9043%، قبل أن يعاود الارتفاع ليقترب من مستوى 1%، كما دخل العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاما، والمرتبطة بالتضخم في المنطقة السلبية لأول مرة في تاريخه، كما تخلت الأسهم عن معظم مكاسبها التي حققتها، إذ أغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة بتراجع قدره حوالي 3%.

وتأتي هذه التغيرات بسبب قرار الاحتياطي الفيدرالي، الذي اعتبره خبراء المال الأكثر تأثيرًا في الأزمة المالية عام 2008، حيث أعلن الفيدرالي عن خفض طارئ لأسعار الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس تحسبا لما أسماه "المخاطر المتزايدة" لتفشي فيروس "كوفيد-19". 

و أكد الفيدرالي على أن الأساسيات الاقتصادية الأمريكية "ما زالت قوية" وتعهد باستخدام أدواته والعمل على دعم الاقتصاد في محاولة منه لتهدئة المستثمرين حول العالم.

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