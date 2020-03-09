الإمارات تعلن عن شفاء 5 مصابين بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الإثنين، عن 5 حالات شفاء لمصابي فيروس كورونا المستجد.وكشفت الإمارات، اليوم، عن 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة.وقامت الإمارات بتجهيز "مدينة إنسانية" في أبوظبي، لاستقبال مواطني عدد من الدول تم إجلاؤهم من مقاطعة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا، وذلك بناءً على طلب حكومتهم.وشاركت مجموعة من المتطوعين من شباب وشابات الإمارات في تجهيز المدينة الإنسانية، فيما أكد قائد فريق الاستجابة الطبي بدائرة الصحة، مطر النعيمي، أن تجهيز المدينة يجسد نهج الإمارات المتأصل والراسخ في تقديم الدعم الإنساني والمساعدة للجميع منذ تأسيسها.