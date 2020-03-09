سقوط هارب من تنفيذ 200 حكم قضائي وغرامات بـ 10 ملايين بالبساتين

ألقى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، اليوم الإثنين، القبض على صاحب شركة هارب من تنفيذ 200 حكم قضائي بالبساتين.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم أحمد فرج، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين بتمكن قوة من وحدة مباحث قسم شرطة البساتين وبصحبته القوة المرافقة من ضبط م ا، 30 سنة، صاحب شركة للدیكور والصناعات الخشبية والمطلوب التنفيذ عليه في 200 حكم حبس جزئي، بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت 10 ملايين جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، جار اتخاذ الإجراءات القانونية قبله وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.