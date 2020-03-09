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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عامل بمحل عطارة بدار السلام ينتحل صفة صيدلي

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:04 م
متهم
متهم
هدير مصطفي
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تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن من القبض على عامل بمحل عطارة ينتحل صفة صيدلى وبحوزته 3635 أقراص وكبسولات مجهولة المصدر بدار السلام.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطار من العميد محمد رجائي مدير مباحث تموين القاهرة مفاده تمكن ضباط إدارة مباحث التموین بالتنسیق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتیش الصیدلي بمدیریة الشئون الصحیة بالقاھرة من ضبط ك ع، 43 سنة، مسئول عن محل عطارة الكائن بدائرة قسم شرطة دار السلام بمزاولة مھنة صیدلي بدون تصریح وحیازته كمیات كبیرة من العقاقیر الطبیة مجھولة المصدر وغیر مدون علیھا بیانات تفید تاریخ الإنتاج ومدة الصلاحیة وغیر مسجلة بوزارة الصحة بقصد طرحھا بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة وعثر بداخل المحل على 3635 قرصا وكبسولات مجهولة المصدر.

وجمیعھا مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرھا وجار تحریر المحضر اللازم، والعرض على النیابة العامة للتحقيق.

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