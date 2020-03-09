رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكاثوليكية تُحيي مئوية ميلاد كيارا لوبيك مؤسسة مجموعة عمل مريم

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:57 م
الأنبا باخوم
الأنبا باخوم
جرجس صفوت
طباعة
قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه بمناسبة مرور 100 عامًا على ميلاد كيارا لوبيك، مؤسسة مجموعة عمل مريم - الفوكولاري، يتم تنظيم القداس الإلهي في كنيسة سان جوزيف للأباء الفرنسيسكان بوسط القاهرة.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهيرة يوم الجمعة الموافق 27 مارس الجاري.

وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، أطول أصوامها والمعروف بـ"الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55يومًا مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل وحتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن المأكولات الحيوانية، وتحتفل الكنيسة بختام الصوم في عيد القيامة المجيد في أبريل المُقبل.

موضوعات متعلقة

حقيقة نقل القطط والكلاب لفيروس كورونا للإنسان

بينها مصر.. السعودية تعلق رحلاتها مع 9 دول جوًا وبحرًا

وظائف وزارة الأوقاف المصرية 2020 بالتفصيل.. اعرف الشروط كاملة

حقيقة إعلان حالة الطوارئ فى 3 محافظات بسبب كورونا

الصور

image description

عزاء والد أحمد عزمى بحدائق الأهرام

image description

اليوم العالمى للمرأة

image description

محافظ كفر الشيخ يتفقد شركة مياه الشرب والصرف الصحي (صور)

image description

وزراء الصحة والآثار والطيران يزورون معبد الكرنك (فيديو)

image description

سائح «السفينة الموبوءة» بالأقصر يوثق رحلة علاجه من كورونا (صور)

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون معاشات القوات المسلحة

شاعر كبير رفض طلبًا لـ حسني مبارك فغضب منه: «مش فاهمه»

السعودية تكشف حقيقة وجود طلاسم سحرية فى الكعبة (فيديو)

إنفوجراف

image description

يوم الشهيد «الفريق عبد المنعم رياض» (انفوجراف)

image description

يوم المرأة العالمى (إنفوجراف)

image description

7 أهداف لملتقيات «الهجرة» لأبناء المصريين بالخارج.. (إنفوجراف)

image description

أغنياء مصر ينضمون لـ«أثرياء العالم» (إنفوجراف)

أيام زمان

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

شاعر كبير رفض طلبًا لـ حسني مبارك فغضب منه: «مش فاهمه»

نجم الساعة

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

الصحة

4 وصفات طبيعية للتخلص من بثور الوجه

البرتقال يحمي من أمراض القلب

الصين تتبرع بـ20 مليون دولار لمكافحة «كورونا»

الصليب الأحمر يحذر من انخفاض مخزون التبرع بالدم

منوعات

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

رغم انتشار كورونا.. تونس: مستمرون في استقبال السياح

بعد رفض تايلاند.. سنغافورة تسمح برسو السفينة السياحية

سارة خليف تكتب: كورونا والمصير المحتوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
ديون لبنان.. «روشتة إنقاذ» دينية!
د. منى حلمى
حديث الهويات والخصوصيات حديث عنصرى متغطرس متعصب
عمرو خالد
دعاء الفتح فى مشروعات الحياة «٢-٢»
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
جحيم موسيقا المهرجانات
المزيد

الثقافة

ثقافة الفيوم تناقش «دور الجندي المصري في السلم والحرب»

تجربة فنية مبتكرة: عالم المقاهى بين القاهرة وفيينا

زينب العسال: حالة محمد جبريل غير مستقرة وتتدهور

ماجد أبادير يكشف تفاصيل برنامجه الانتخابي في اتحاد الكتاب