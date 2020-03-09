الكاثوليكية تُحيي مئوية ميلاد كيارا لوبيك مؤسسة مجموعة عمل مريم

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه بمناسبة مرور 100 عامًا على ميلاد كيارا لوبيك، مؤسسة مجموعة عمل مريم - الفوكولاري، يتم تنظيم القداس الإلهي في كنيسة سان جوزيف للأباء الفرنسيسكان بوسط القاهرة.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهيرة يوم الجمعة الموافق 27 مارس الجاري.وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، أطول أصوامها والمعروف بـ"الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55يومًا مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل وحتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن المأكولات الحيوانية، وتحتفل الكنيسة بختام الصوم في عيد القيامة المجيد في أبريل المُقبل.