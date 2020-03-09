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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تجارة طنطا» تحتفل بتخريج الدفعة الـ46

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:56 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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افتتح الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الإثنين، الحفل الذي نظمته كلية التجارة بمناسبة تخريج الدفعة الـ46 لعام 2018-2019، والتي تحمل اسم الدكتور رمضان عبد العظيم جاد.

وذلك بمشاركة الدكتور أحمد عطا نائب، محافظ الغربية، والدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل الميهي عميد الكلية.

وفي كلمته قدم الدكتور مجدي سبع، التهنئة للطلاب بمناسبة تخرجهم في واحدة من أعرق الكليات التي تولى خريجيها العديد من المناصب القيادية، مطالبا إياهم بأن يكونوا على تواصل دائم مع الكلية، سواء في مرحلة الدراسات العليا أو مع أساتذتهم للاستزادة من علمهم والاستفادة من خبراتهم في حياتهم العملية.

من جانبه أعرب الدكتور طارق رحمي، عن سعادته بمشاركته الطلاب وأولياء أمورهم مشاعر الفرحة بعد تخرجهم من كلية التجارة وانتهاء مسيرتهم التعليمية وانتقالهم إلى مرحلة جديدة من حياتهم، مؤكدا لهم أن يوم التخرج هو يوم لا ينسى في حياة الطلاب وأسرهم لأنهم يحصدون فيه نتاج عملهم وجهدهم، متمنيًا لهم مستقبلا مشرقا وتحقيق نجاح باهر يفتخرون به.

وفي ختام الاحتفالية تم إهداء درع الكلية للدكتور طارق رحمي، والدكتور أحمد عطا، كما تم تكريم عدد من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى تكريم الطلاب الأوائل وإهدائهم الميداليات وشهادات التقدير والتقاط الصور التذكارية، في حضور الدكتور أحمد أبو موسى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر الجرف، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام الإبياري، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعقيد أيمن فكري، المستشار العسكري لمحافظة الغربية، ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وحشد من الطلاب وأولياء أمورهم.

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