مايا مرسي: مصر تزخر بنماذج نسائية ناجحة في كافة المجالات

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في معرض الفنانة التشكيلية هالة شافعي عاشقة الباستيل، والذي يقام بجاليري النيل بالزمالك تحت عنوان "رسائل كونية".وكان في صحبة الدكتورة مايا مرسي، خلال تفقدها المعرض الدكتورة هاربين أرورا مؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، والتي جاءت زيارتها للمعرض في ضوء تواجدها بمصر لعقد المنتدى الاقتصادي الذي أقيم لأول مرة بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمر على مدار يومي 4-5 مارس الجاري.وتوجهت الدكتورة مايا مرسي، بالتهنئة إلى الفنانة هالة شافعي بمناسبة افتتاح معرضها "رسائل كونية"، مبدية إعجابها الشديد باللوحات المعروضة بالمعرض، معربة عن سعادتها أن تكون هذه اللوحات الرائعة بأنامل فنانة مصرية مبدعة شاركت في عدد كبير من المعارض داخل مصر وخارجها، واستطاعت أن تكتب اسمها ضمن أبرز فناني الباستيل في مصر والعالم، وحصلت على العديد من الجوائز الدولية والمحلية.وأكدت أن اليوم مناسبة جيده لتسليط الضوء على نجاحات المرأة المصرية وإسهاماتها، مشيرة إلى أن مصر تزخر بنماذج نسائية ناجحة ومتفوقة في كافة المجالات نفخر بهن جميعا، وأن الفنانة هالة شافعي أحد هذه النماذج النسائية المشرفة.ويضم معرض الفنانة هاله شافعي، أعمال متنوعة لأول مرة بعد حصولها مؤخرا على عضوية جمعية الباستيل البريطانية العريقة، لتصبح أول عضوة مصرية وعربية بهذه الجمعية العريقة التي أنشأت منذ 121 عامًا.