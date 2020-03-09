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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمن العراقي: مقتل 25 إرهابيًا وتدمير 9 أنفاق بمحافظة نينوى

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:54 م
الأمن
الأمن
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أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق مقتل 25 إرهابيًا وتدمير 9 أنفاق في مخمور مركز قضاء بمحافظة نينوى، شمال البلاد.

وأوضحت الخلية- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، نفذت عملية إنزال جوي بمنطقة جبال قرة جوغ جنوب قضاء مخمور، مشيرة إلى أنها اشتبكت مع العصابات الإرهابية؛ ما أسفر عن مقتل 25 إرهابيًا وتدمير 9 أنفاق، فضلًا عن معسكر للتدريب.

وتشن الأجهزة الأمنية العراقية بين الحين والآخر عمليات في عدد من المناطق المتفرقة من البلاد، تم خلالها إلقاء القبض على عناصر تنظيم داعش ومقتل قادة منهم.

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