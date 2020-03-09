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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة بني سويف تشارك في الماراثون الخيري لمركز مجدي يعقوب

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:54 م
الاجتماع
الاجتماع
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن مشاركة الجامعة في فعاليات الماراثون الخيري الدولي الذي ينظمه مركز مجدي يعقوب للقلب، اليوم، والذي يهدف للتوعية بأمراض القلب وصحة الانسان.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة مركز تطوير وسائل المحافظة على البيئة بحضور الدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمستشار المالي، والدكتور وائل سعد السيد مدير المركز، والدكتورة ولاء عبد الرحمن مصيلحي وكيل كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة.

وأشار الدكتور منصور إلى أن الجامعة تضع للقضايا البيئية الأولوية في خطتها البحثية لتعظيم دور البحث العلمي في حل المشاكل البيئية، وتم مناقشة إنشاء صفحة إلكترونية مخصصة للمركز لعرض الأخبار والفعاليات والأنشطة الخاصة به ولتوفير وسيلة تواصل للمركز، ما يسهم بدوره في رفع تصنيف الجامعة في الشأن البيئي اضافة لمناقشة إطلاق مسابقة بين الطلاب لأفضل ثلاثة أفكار يمكن تطبيقها لحماية البيئة من التلوث طبقا لمعايير معينة.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم مناقشة مقترحات متعددة منها مقترح لمنع استخدام المواد البلاستيكية مثل الأكياس والعبوات والأكواب البلاستيكية داخل الجامعة وتوفير البدائل المقترحة من أكياس الورق القابلة لإعادة التدوير وإعادة استخدام الأكياس القماشية والتي تعد أكثر كفاءة وأقل تكلفة.

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