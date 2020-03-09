فعاليات اجتماع الأسرة بكنيسة العذراء بقويسنا

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه تحت عنوان "في بيتنا مراهق"، أقيم أول أمس السبت، اجتماع الاسرة بكنيسة السيدة العذراء بقويسنا بالتعاون مع مكتب دياكونيا للتنمية التابع لإيبارشية البطريركية، وذلك تحت رعاية الأب برنابا فانوس راعي الكنيسة.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه حضر فعاليات الاجتماع عدد من أعضاء الاجتماع، حيث ألقي محاضرة اللقاء الدكتورة شيرين لويس، حيث تحدثت عن السمات العمرية للمراهق وكيفية احتواء الآباء له وكيفية التعامل معه بطريقة تكسبه ثقة في نفسه، وبنيان شخصيته بطريقة سليمة وصحية.