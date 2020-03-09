رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة رئيس منظمة إدارة الأزمات الإيرانى بكورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:53 م
الإيراني إسماعيل
الإيراني إسماعيل نجار
هبه محمد
طباعة
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، إصابة رئيس منظمة إدارة الأزمات الإيراني إسماعيل نجار بفيروس "كورونا" المستجد.

وكشفت إيران، اليوم، عن 43 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الوفيات إلى 237.

وكان وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، أعلن إغلاق جميع المدارس والجامعات حتى 20 مارس، بسبب انتشار فيروس كورونا، وتأجيل امتحانات القبول في الجامعات في عموم البلاد، وذلك في إطار احتواء انتشاره.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، مايكل راين، في مؤتمر صحفي نقلته قناة "الحرة" الأمريكية، إن "نقص لوازم الوقاية من الفيروس في المستشفيات الإيرانية يُعقد جهود احتواء تفشيه في مدن البلاد.. الوضع لم يعد سهلًا، والحد من تفشيه في البلاد صعب لكنه ليس مستحيلًا".

وكشف عن قلق الأطباء والممرضين في المستشفيات الإيرانية من انعدام الكميات اللازمة من التجهيزات، والإمدادات، وأجهزة التهوية والمساعدة على التنفس، والأكسجين.

وأشار إلى أن زيادة عدد الإصابات والوفيات، وإن بدت أمرًا سيئًا للغاية، إلا أنها تعكس مقاربة أكثر حزمًا في مجالي المراقبة والكشف، موضحًا أن "الأمور تبدو دائمًا وكأنها تتجه للأسوأ قبل أن تتحسن".

موضوعات متعلقة

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون معاشات القوات المسلحة

حقيقة إعلان حالة الطوارئ فى 3 محافظات بسبب كورونا

«الأرصاد»: طقس اليوم حار نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

الصور

image description

عزاء والد أحمد عزمى بحدائق الأهرام

image description

اليوم العالمى للمرأة

image description

محافظ كفر الشيخ يتفقد شركة مياه الشرب والصرف الصحي (صور)

image description

وزراء الصحة والآثار والطيران يزورون معبد الكرنك (فيديو)

image description

سائح «السفينة الموبوءة» بالأقصر يوثق رحلة علاجه من كورونا (صور)

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون معاشات القوات المسلحة

شاعر كبير رفض طلبًا لـ حسني مبارك فغضب منه: «مش فاهمه»

السعودية تكشف حقيقة وجود طلاسم سحرية فى الكعبة (فيديو)

إنفوجراف

image description

يوم الشهيد «الفريق عبد المنعم رياض» (انفوجراف)

image description

يوم المرأة العالمى (إنفوجراف)

image description

7 أهداف لملتقيات «الهجرة» لأبناء المصريين بالخارج.. (إنفوجراف)

image description

أغنياء مصر ينضمون لـ«أثرياء العالم» (إنفوجراف)

أيام زمان

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

شاعر كبير رفض طلبًا لـ حسني مبارك فغضب منه: «مش فاهمه»

نجم الساعة

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

الصحة

4 وصفات طبيعية للتخلص من بثور الوجه

البرتقال يحمي من أمراض القلب

الصين تتبرع بـ20 مليون دولار لمكافحة «كورونا»

الصليب الأحمر يحذر من انخفاض مخزون التبرع بالدم

منوعات

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

رغم انتشار كورونا.. تونس: مستمرون في استقبال السياح

بعد رفض تايلاند.. سنغافورة تسمح برسو السفينة السياحية

سارة خليف تكتب: كورونا والمصير المحتوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
ديون لبنان.. «روشتة إنقاذ» دينية!
د. منى حلمى
حديث الهويات والخصوصيات حديث عنصرى متغطرس متعصب
عمرو خالد
دعاء الفتح فى مشروعات الحياة «٢-٢»
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
جحيم موسيقا المهرجانات
المزيد

الثقافة

ثقافة الفيوم تناقش «دور الجندي المصري في السلم والحرب»

تجربة فنية مبتكرة: عالم المقاهى بين القاهرة وفيينا

زينب العسال: حالة محمد جبريل غير مستقرة وتتدهور

ماجد أبادير يكشف تفاصيل برنامجه الانتخابي في اتحاد الكتاب