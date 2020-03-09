«الزراعة»: سلبية فحص «كورونا» لـ970 عينة لأغذية مستوردة

أكد الدكتور عصام إبراهيمن وكيل معهد بحوث صحة الحيوان بوزارة الزراعة، أن المعهد استقبل 970 عينة فحص فيروس "كورونا" لأغذية في ميناء الإسكندرية وبورسعيد ودمياط، أرسلت إلى المعهد وظهرت جميعها سلبية، ما يؤكد أن الوضع مستقر، لافتا إلى أن تلك الخطوة إجراءات احترازية من وزارة الزراعة.وقال إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن فيروس "كورونا" المستجد، من الفيروسات التي تحدث تحورا كبيرا، وهو ما جعل وزارة الزراعة تتخذ إجراءات احترازية بعد ظهوره في الحيوانات في الصين قبل ظهوره في الإنسان والإعلان عن المرض، واتخذت إجراءات احترازية من وزارة الزراعة وجهاز سلامة الغذاء، وتم اتخاذ عينات من الأغذية المستوردة ومستلزمات بيطرية مثل الحضانات والمحالب، وتم سحب عينات من المستلزمات وإرسالها غلى المقر الرئيسي بالدقي.