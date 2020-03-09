الرقابة الإدارية تشن حملة بميدان محطة مصر فى الإسكندرية

شنت هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، حملة مكبرة في ميدان محطة مصر، وإزالة كل الإشغالات والمخالفات والباعة الجائلين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق والأسعار، بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية ومديرية أمن الإسكندرية.كما استهدفت الحملة إزالة كل الإعلانات والإشغالات والباعة الجائلين ومراقبة الأغذية التي تقدم للمواطنين حفاظًا على سلامتهم، وإزالة مخالفات سرقة التيار الكهربائي في كل أنحاء الميدان.ونالت الحملة إعجاب المواطنين لاعتبار ميدان محطة مصر من أكبر الميادين التى بها إشغالات تعيق حركة المرور بوسط الإسكندرية وحركة المرور، بالإضافة إلى وجود أغذية وبيعها للمواطنين غير صالحة للاستهلاك الآدمي، واستهدفت الحملة صحة المواطنين وسلامتهم في الأغذية المقدمة إليهم وإزالة كل المخالفات والإشغالات.