الكنيسة تودع الانبا صربامون بمقتطفات من حفل رهبنته الـ60

ودعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا بيشوي للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون، بنشر مقتطفات من احتفالية مرور 60 عام لرهبنته.ورحل الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا بيشوي للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون، فجر الأحد الثامن من شهر مارس عن عمر يناهز الأربعة والثمانين عامًا بعد حياة حافلة بالعمل والتدبير الروحي والتعمير والصلاة والمحبة والعطاء- بحسب ما أعلن القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه ولد وتسمي باسم عازر قليد بسطاورس في 21 فبراير 1937 م، وترهب في دير السريان العامر في 8 ديسمبر1959م، ورسم قسًّا في 24 فبراير 1963م ثم رقي قمصًا في 25 يوليو1976م، كما رسم أسقفًا عامًا بيد البابا الراحل شنودة الثالث في 17 يونيو 1973م، ثم أسقفًا ورئيسً لدير الأنبا بيشوى في 28 مايو 1977م، ورحل في يوم الأحد 8 مارس 2020م.