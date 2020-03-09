الأردن وفرنسا يبحثان التعاون العسكرى

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي مع رئيس الشئون الدولية المشتركة في القوات المسلحة الفرنسية اللواء البحري هنري شيريك، اليوم الإثنين، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الجانبين بحثا أيضا- خلال اللقاء- أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.