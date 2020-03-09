محافظ بنى سويف يتفقد تجهيزات قسم التجنيد والتعبئة بشرق النيل

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أعمال التجهيزات النهائية الجاري تنفيذها بمقر قسم تجنيد وتعبئة بني سويف، تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك في إطار استكمال خطة الدولة لتيسير تقديم كل الخدمات الجماهيرية لجميع المواطنين.تفقد المحافظ صالات الاستقبال والخدمات، وعددًا من المكاتب الإدارية وأماكن الكشف المخصصة لذوي الإعاقة، بالمقر الذي تم تجهيزه ورفع كفاءته على جزء من مساحة داخل مبنى ديوان عام المحافظة بشرق النيل، واستمع إلى عرض موجز عن الخطوات والأعمال التي تم تنفيذها طبقًا لتوصيات لجنة من منطقة تجنيد المنيا التي عاينت الموقع في وقت سابق، وأقرت بصلاحيته بعد إدخال بعض التعديلات البسيطة ورفع كفاءة بعض الأجزاء بالموقع، وهو ما تم بالفعل.وأثنى المحافظ على هذه الخطوة المهمة من خلال إنشاء قسم للتجنيد والتعبئة للتسيير على أبناء المحافظة في الحصول على الخدمات المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية، لافتًا إلى أن المقر الجديد سوف يقدم عددًا من الخدمات التجنيدية المهمة للشباب في سن التجنيد وبصفة خاصة ذوي الإعاقة منهم.