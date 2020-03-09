«تنسيقية الأحزاب» تهنئ الشعب المصري بذكرى يوم الشهيد

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشعب المصري الأصيل بالذكرى الحادية والخمسين ليوم الشهيد؛ تخليدا لذكرى كل من ضحى بنفسه من أجل أن يحيا الوطن مرفوع الهامة.وقالت: "إننا إذ نفخر بتاريخ أبناء مصر الممتد من العطاء والجود بالنفس في سبيل الوطن، نرسل وافر التقدير والامتنان لكل شهيد جاد بروحه الطاهرة حتى تبقى مصر مصونة، حدودنا آمنه، وتظل راياتنا خفاقة".وأكدت على الإصرار لاستكمال مسيرة البناء والتقدم بخطى واثقة، عمادها أبناء هذا الوطن الكرام.