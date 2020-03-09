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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تطالب باتباع القواعد لمواجهة «كورونا»

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:50 م
كورونا
كورونا
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قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الإثنين، إن بلاده ستتعافى من فيروس كورونا المستجد إذا اتبع الجميع القواعد.

ووصف كونتي -في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية- الوضع في بلاده قائلا: "إن بلاده تمر بأحلك وقت في تاريخها"، مؤكدًا أن إيطاليا بلد قوي وقادر على تجاوز الأزمة، وذلك بعد زيادة عدد وفيات فيروس كورونا، بواقع 133 حالة وفاة خلال يوم واحد، وهو ما يعتبر أكبر زيادة يومية منذ الشهر الماضي؛ ليصبح إجمالي عدد الوفيات 366.

وأوضح رئيس الوزراء الإيطالي أنه خضع لاختبار الكشف عن الفيروس، وجاءت النتيجة سلبية، وذلك بعد إجراء اختبار لزعيم الحزب الديمقراطي الإيطالي نيكولا زينجاريتي، والذي جاءت نتيجته إيجابية.

وأشار كونتي إلى وجود هدفين لبلاده في الوقت الراهن وهما: احتواء انتشار الفيروس، وتعزيز الهيكل الصحي لمجابهة هذا التحدي، مضيفًا "تقوم الحكومة بأعمال الدعم الأساسية، ولكن يجب على المناطق أن تواصل تعاونها لمتابعة خط عمل موحد ومشترك وفعال".

وطالب كونتي دول الاتحاد الأوروبى بضرورة تبني مجموعة من الإجراءات لمواجهة تأثيرات تفشي الفيروس على اقتصاديات دول الاتحاد كلها، موضحًا أن الحكومة ستزيد الإنفاق في العلاج؛ لتعويض الأثر الاقتصادى للوباء، موضحًا أن إيطاليا تضررت من الأزمة أكثر من أى مكان آخر في أوروبا إذ بلغت حالات الإصابة 7375 حالة و366 حالة وفاة.

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