بعد رفض تايلاند.. سنغافورة تسمح برسو السفينة السياحية

سمحت سنغافورة اليوم الاثنين، لسفينة سياحية تحمل حوالي ألفي شخص بالرسو، بعد أن رفضت ماليزيا وتايلاند السماح لها بذلك، بسبب مخاوف من تفشي فيروس "كورونا" الجديد، وذلك وفقا لما أعلنه مسئولون في الحكومة.وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية، أن السلطات بجزيرة "فوكيت" التايلاندية رفضت السماح للسفينة السياحية "كوستا فورتونا" بالرسو، كما رفضت سلطات ولاية "بينانج" الماليزية أيضا السماح لها بالأمر ذاته، وذلك على الرغم من عدم وجود حالات إصابة بالفيروس بين ركابها أو طاقمها.وأضافت "القناة الإخبارية" أنه سيتم فحص كل من يتواجد على متن السفينة من ركاب وطاقم قبل النزول، كما سيتم قياس درجات الحرارة قبل دخول البلاد.يشار إلى أن فيروس "كورونا" المستجد أو (كوفيد-19) ظهر أواخر شهر ديسمبر العام الماضي " 2019 " في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة "رأس السنة القمرية" في يناير الماضي.