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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«شباب الخريجين» بالإسماعيلية يعين 103 من أبناء المحافظة

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:48 م
الاسماعيلية
الاسماعيلية
مصطفى دياب
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أعلن جهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة الاسماعيلية، عن موافقة اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، على تعيين 103 من أبناء الإسماعيلية بثلاث شركات استثمارية بالمحافظة، وذلك استكمالًا لتنفيذ خطة جهاز تشغيل شباب الخريجين بشأن توفير فرص عمل للشباب.

وأشارت دعاء علي مدير جهاز تشغيل الشباب، إنه تم تعيين 22 شاب بإحدى الشركات اليابانية بالمنطقة الصناعية ببورسعيد التي تعمل بمجال تصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية للسيارات والمركبات بكافة انواعها براتب لعمال الإنتاج 2050 جنيها ومراقب جودة 2150 جنيها وبمميزات مقدمة من الشركة منها تأمين طبي خاص في أفضل المستشفيات والمراكز الطبية ووثيقة تأمين على الحياة لكل عامل بالشركة ودار رعاية لأبناء السيدات العاملات بالمصنع وأتوبيسات مجانية مكيفة خاصة بالشركة لنقل العاملين من وإلى مكان العمل وبرامج تدريبية مميزة داخل مصر وخارجها.

كما تم تعيين 71 شاب بإحدى الصيدليات وأيضا تعيين 10 من شباب الإسماعيلية بإحدى الشركات التي تعمل في مجال المطاعم بمدينتي براتب أساسي من "1800 إلى 1950 بالإضافة إلى 500 بدل و100 حافز شهري "وصرف أرباح سنوية لمن أتموا عام من التعيين، وزيادة سنوية وتوفير سكن للمغتربين، وجبة أثناء العمل وزي مجاني للعمل وتأمين طبي خاص وتامين اجتماعي وتأمين على الحياة وفرص للترقي.

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