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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الألفي: مستمرون في الدفاع عن الوطن مهما كانت الظروف (فيديو)

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:48 م
اللواء محمد زكي
اللواء محمد زكي
ياسمين عباس
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قال اللواء محمد زكي الألفي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن الشهيد عبد المنعم رياض يمثل رمزا للشهداء، وكان يطلق عليه "الفريق الذهبي"، موضحًا أنه تولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة عقب أحداث 1967 مباشرة، وله بصمات واضحة على القوات المسلحة.

وأشار محمد زكي الألفي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، إلى دور الشهيد عبد المنعم رياض الرئيسي في حرب الاستنزاف ومشاركته في التخطيط والإعداد لحرب أكتوبر ولا سيما خطة "جرانيت" والتي تحولت بعد ذلك لخطة 260 ثم بدر، إضافة إلى مواجهة محاولة العدو الإسرائيلي في ذلك التوقيت بمعركة رأس العش للاستيلاء على بور فؤاد.

وأضاف مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن أبناء مصر يقدمون كل ما في وسعهم للحفاظ على أمن وسلامة واستقرار الوطن، لافتًا إلى أننا نأخذ من الشهداء وأسرهم نموذج يحتذى به في حب الوطن والتضحية من أجله، معقبًا: "نحن قادرون ومستمرون في الدفاع عن الوطن مهما كانت الظروف".

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