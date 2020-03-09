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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أسماء المتهمين المحكوم عليهم فى خلية تنظيم داعش

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:47 م
محكمة
محكمة
شيماء حسين
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حصلت "الدستور" على أسماء المتهمين المحكوم عليهم من قبل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم داعش" لاستهداف نيابات أمن الدولة.

المتهمون هم أسامة إسماعيل، ومحمد الشيمي، وأحمد الشيمي، وأحمد صالح، وهاني أيوب، ومحمد البرعى، وياسر حسين بالسجن المؤبد، وأيمن محمد فرج، وأيمن عيد كامل بالسجن المشدد 15 سنة، وبراءة فتح الله عبد المولى، وأحمد على كامل، وأكرم حسن من التهم المسندة إليهم.

كانت محكمة الجنايات قضت، منذ قليل، بالسجن المؤبد لـ7 متهمين والمشدد 15 سنة لمتهمين وبراءة 3 متهمين، وذلك في الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا.

وتضم القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية.

وقالت النيابة للمتهمين من الأول حتى الثالث إنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين العديد من التهم، منها الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقررات التنظيمية، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ.

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