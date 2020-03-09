شفاء 4 مصابين بـ«كورونا» فى العراق

أعلنت دائرة صحة الكرخ بالعراق، مغادرة أربعة مصابين بفيروس (كورونا) المستجد المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.وأوضحت الدائرة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الاثنين، أن 4 مصابين بفيروس كورونا المستجد غادروا اليوم المستشفى بعد تماثلهم بالشفاء التام.وكانت دائرة صحة الكرخ قد أعلنت، أمس الأحد، مغادرة ثلاث حالات مستشفى الفرات بعد التأكد من عدم إصابتهم بفيروس (كورونا).