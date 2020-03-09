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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق ومسئولة أممية يبحثان تطورات الحراك السلمي

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:46 م
برهم صالح
برهم صالح
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بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، تطورات الأوضاع العامة والحراك السلمي في البلاد.

جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الاثنين، في قصر السلام ببغداد، وفقا لبيان الرئاسة العراقية، الذي أوردته الوكالة الوطنية العراقية، مشيرة إلى أن الطرفين أكدا دعم المنظمة الأممية جهود تشكيل حكومة جديدة تعبر عن إرادة العراقيين، وتلبي مطالبهم وتطلعاتهم نحو حياة حرة كريمة.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين العراق والأمم المتحدة، من خلال إسناد عمل مؤسسات الدولة، خاصة الصحية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وضمان حرية الرأي والتعبير.

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