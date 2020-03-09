إندونيسيا تسجل 19 إصابة بكورونا

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات القول إنه بذلك يبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة 19 حالة.وقال المتحدث الحكومي أحمد يوريانتو، إن اثنين من المصابين من الأجانب، وأضاف أن حالة جميع المصابين مستقرة.وكانت إندونيسيا قد فرضت قيودًا على القادمين من مناطق إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران، في إطار جهودها لاحتواء تفشي فيروس كورونا.