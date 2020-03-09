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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إندونيسيا تسجل 19 إصابة بكورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:46 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات القول إنه بذلك يبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة 19 حالة.

وقال المتحدث الحكومي أحمد يوريانتو، إن اثنين من المصابين من الأجانب، وأضاف أن حالة جميع المصابين مستقرة.

وكانت إندونيسيا قد فرضت قيودًا على القادمين من مناطق إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران، في إطار جهودها لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

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