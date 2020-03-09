وزير الآثار: حركة السياحة منتظمة.. لا تصدقوا الشائعات (فيديو)

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن هناك زائرين لمصر من جميع أنحاء العالم، بسبب طقسها الجميل في أول مارس وشمسها الصحية، لافتًا إلى أن معدلات الزيارة لمعبد الكرنك خلال هذا الوقت أعلى من نظيرتها خلال العام الماضي.وأضاف العناني، خلال تصريحات لبرنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر2"، أنه سيتم لقاء العاملين بالمراكب وجميع مديري المراكب والفنادق والعاملين والمستثمرين لتوجيه إرشادات لهم من قبل وزارة الصحة.وطالب وزير الآثار، بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تريد أن تضرب قطاع السياحة في مصر، مشيرًا إلى أن جميع السياح يؤكدون أن جو مصر مشمس وصحي جدًا، وهم منبهرون بجوها وآثارها.