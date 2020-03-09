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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قبرص عن أردوغان: استغلال المهاجرين لمكاسب سياسية غير مقبول

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:40 م
أردوغان
أردوغان
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أكد وزير الخارجية القبرصي، نيكوس خريستودوليديس، أن استغلال آلام البشر وقضية المهاجرين لكسب الفوائد السياسية أمر غير مقبول لدى الاتحاد الأوروبي.

وأعلن خريستودوليديس- في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "سي إن إيه" القبرصية اليوم الإثنين: أن رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل طلب التحدث إلى رئيس الجمهورية نيكوس أناستاسياديس قبل لقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بروكسل.

وأشار خريستودوليديس، إلى أن هناك قرارات جماعية وملزمة تحدد الكثير من القضايا التي سيحاول طيب أردوغان كسبها لصالحه خلال لقائه مع ميشيل، مضيفًا "أن الاجتماع الأخير لمجلس الشئون الخارجية واجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أكدا أن استخدام آلام البشر والمهاجرين لكسب الفوائد السياسية أمر غير مقبول ولن يقبله الاتحاد الأوروبي تحت أي ظرف من الظروف".

وتابع:" أن هناك بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تعتقد أن الدعم المالي الإضافي لتركيا، في أعقاب أزمة الهجرة الجديدة سيقودها إلى الامتناع عن تبني السياسات التي شهدناها في الأيام الأخيرة، سواء في اليونان أو في بلغاريا أو في قبرص".

مع ذلك، أكد خريستودوليديس أن مثل هذا الشىء لا يمكن أن يؤدي إلى حل للمشاكل، بل على العكس من ذلك فإنه سيثبت سياسة أردوغان. وقال خريستودوليديس إن الاتحاد الأوروبي أكد أن هذه السياسة لا يمكن أن تحل المشكلة.

وأعلن أن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي سيجري محادثة هاتفية مع الرئيس أناستاسياديس قبيل لقائه بأردوغان.

وفيما يتعلق بالتدفق المتزايد للمهاجرين إلى قبرص، قال خريستودوليديس إن وزير الداخلية اتخذ العديد من الإجراءات في الأيام الأخيرة داخل قبرص ومن خلال الاتحاد الأوروبي "حتى نتمكن من مواجهة هذه التحديات الجديدة".

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