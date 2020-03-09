ضبط 3 سرقوا 400 ألف جنيه من شقة بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية من كشف غموض سرقة 400 ألف جنيه من مسكن مندوب شركة خاصة.كان قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقى بلاغا من مندوب صرف إحدى الشركات، الكائنة بمركز زفتى بالغربية، بإكتشافه كسر باب الشقة محل إقامته بأحد العقارات بمنطقة البيطاش بدائرة القسم، وسرقة مبلغ 400 ألف جنيه، خاصة بجهة عمله عقب صرفها من أحد البنوك.أسفرت تحريات فريق إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية".عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأضاف أحدهم بارتباطه بالمجنى عليه بعلاقة صداقة وعلمه بوجود مبالغ مالية بحوزته، وأنه توجه وباقى المتهمين إلى مسكن المجنى عليه، وكسروا باب الشقة وتم الاستيلاء على المبلغ المالى وفروا هاربين، وبإرشاد المتهمين أمكن ضبط مبلغ 309 آلاف و250 جنيها، وأضافوا بإنفاق باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على الجهات المختصة.