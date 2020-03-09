المنظمات الخيرية.. يد تميم «القذرة» لدعم جماعات الإرهاب (فيديو)

كشف تقرير أعدته مؤسسة "ماعت جروب"، ما تقوم به قطر لدعم التنظيمات الإرهابية، من خلال المنظمات الخيرية، التي تعمل كغطاء لتمويل الجماعات المسلحة في سوريا وغيرها، وعلى رأس هذه المنظمات "راف" الخيرية، والتي تعمل على تمويل جبهة النصرة في سوريا، والتي تستغل أعمالها الإنسانية في أعمال التطرف والإرهاب.وأوضح التقرير، أن "راف" القطرية، والتي يترأسها ثانى بن عبداللاه آل ثاني، شقيق أمير قطر، لها علاقات وطيدة بعدد من الجمعيات في تركيا، يعملون على دعم الإرهاب في سوريا وليبيا وغيرها من دول الصراع، ولم يتوقف فقط دورها على ذلك، بل إن التمويل القطري للجماعات المسلحة وصل إلى إفريقيا، خاصة شمال مالي والسودان وغيرها من خلال هذه الجماعات الإرهابية التي تمول من المنظمات الخيرية، التي تهدف إلى ضرب وزعزعة استقرار الدولة السمراء من أجل السيطرة على ثروات البلاد.وأكد التقرير، أن المنظمات الخيرية القطرية تعمل على دعم الجماعات المتشددة، مثل "القاعدة" و"بوكو حرام" الموالية لتنظيم "داعش" الإرهابي، والانفصاليين الطوارق، وحركة "التوحيد والجهاد" الإرهابية في إفريقيا.