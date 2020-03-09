تحالف فرنسي إيطالي لرصد الهجرة غير الشرعية

تسعى فرنسا وإيطاليا للحصول على التمويلات الأوروبية اللازمة لبناء زوارق حراسة متطورة للمياه الإقليمية من طرازات جديدة، أطلق عليها مسمى the European Patrol Corvette، والتى تتسم بأنها الأكثر سرعة والأبعد مدى في الرصد والإنذار المبكر للقطع البحرية الصغيرة والزوارق، مقارنة بمثيلاتها الحالية الموجودة في خدمة الأساطيل الأوروبية.وتتعاظم أهمية هذا المشروع بالنسبة للأوروبيين في كل يوم مع اتساع نطاق مشكلة الهجرة غير الشرعية من جنوب المتوسط صوب السواحل الأوروبية عبر الزوارق المطاطية وزوارق الصيد الصغيرة.وكانت اليونان قد بادرت بالانضمام إلى التحالف الفرنسي الإيطالي لإنتاج هذا النوع من الزوارق السريعة، مطلع الشهر الجاري، بعد أن باتت سواحلها مقصدا وبوابة للمهاجرين من إفريقيا إلى داخل الاتحاد الأوروبي، كما أبدت إسبانيا رغبة شديدة في الانضمام إلى هذا التحالف، بعد أن صارت سواحلها مستهدفة من موجات الهجرة البحرية من غرب إفريقيا.ووفقا للمصادر الإيطالية، سيتم إنتاج زوارق سريعة تزن 3000 طن للزورق الواحد من خلال أرصفة الإنتاج البحري الإيطالية التي تتبع مؤسسة Fincantieri، أما المحركات وأنظمة الملاحة والتشغيل فستكون مسئولية مؤسسة Naval Group Naviris الفرنسية التي تأسست في العام الماضي.وتشير دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع إلى أن الإنتاج الأول يستهدف تلبية احتياجات القوات البحرية وقوات خفر السواحل وحرس المياه العميقة، في كل من فرنسا وإيطاليا، على ضوء التمويلات المتاحة حاليا بمعرفة المؤسسات الاقتصادية في البلدين؛ لتغطية احتياجات المشروع المالية، لكن تعاظم مشكلة الهجرة غير الشرعية صوب السواحل الأوروبية أكسب المشروع جاذبية إضافية لدى عدد من الدول الأوروبية الأخرى مثل إسبانيا، واليونان؛ للمشاركة فيه، الأمر الذي خلق آفاق حياة، وتوسعا أكبر في المشروع، والبحث عن حوافظ الممولين.وتتميز الزوارق الأوروبية وفقا لمخططاتها الفنية بالقدرة على الاستطلاع والكشف المبكر عن زوارق المهاجرين غير الشرعيين، كما أنه من الممكن رفع كفاءتها الفنية؛ لتشكل سلاحا قتاليا معاونا للقوات البحرية في مجال رصد الغواصات، والتصدي لها بعد تزويدها بالطوربيدات اللازمة لذلك، أو بالتعامل مع الأهداف البحرية الحربية المعادية بعد تزويدها بالمنظومات النيرانية سطح- سطح اللازمة.وتضع مفوضية الاتحاد الأوروبي إنتاج هذا الطراز الجديد من زوارق الحراسة الساحلية الأوروبية ضمن المشروعات ذات الأولوية على سلم الاستثمار والتمويل في دول الاتحاد الأوروبي، باعتباره من المشروعات ذات الطابع الجماعي لدول الاتحاد، ويمس اعتبارات حماية أمن البلدان الأوروبية من موجات الهجرة غير الشرعية التي تحملها لهم أمواج المتوسط.وعلى ضوء تقدير احتياجات الطلب على زوارق الحراسة الأوروبية الجديدة، فمن المقرر أن يتم البدء في إنتاجها عمليا، اعتبارا من العام القادم بعد استكمال تلقي عروض المؤسسات الأوروبية الراغبة في الإسهام ماليا في المشروع، وتحديد مورديه الصناعيين.وأشارت دورية« ديفنس نيوز» الأمريكية، المتخصصة في الشأن الدفاعي، إلى أن القوات البحرية الفرنسية والإيطالية لا تزال إلى الآن المشترى الأهم لتلك الزوارق المتطورة، وبشكل خاص إيطاليا التي تأمل أن تستبدل سفن الحراسة الساحلية التى لديها من طرازات Cassiopea وCommandante-class وMinerva-class، وجميعها باتت طرازات عتيقة لا تتصدى بالقدر اللازم لموجات المهاجرين، وأصبح من الضروري استبدالها بالطراز الجديد من الزوارق بعدد 8 زوارق على الأقل، أما فرنسا فتسعى إلى امتلاك 6 زوارق منها.