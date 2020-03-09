افتتاح المركز الخدمى للقومى للشهداء بعد تطويره

شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مراسم احتفال افتتاح المقر الخدمي للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال التجديدات والتطويرات به.وتفقدت القباج صالة التأهيل الطبيعي بالمقر والعيادات الطبية وصالة النداء الآلى وغرفة التحكم.ويهدف دور المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين إلى تقديم خدمة متميزة لرعاية ودعم أسر الشهداء والمصابين فى جميع النواحى، وذلك في إطار حرص الدولة على وضع النظم والضوابط التى تضمن تقديم الرعاية واالاهتمام لأسر الشهداء والمصابين في جميع المجالات (الصحية والتعليمية والاجتماعية والنفسية)، باعتبارهم قوة أساسية فى نهضة وبناء وتنمية المجتمع، كذلك تكريم الشهيد وتخليد ذكراه وتطوير وتحديث الخدمات المقدمة لأسر الشهداء والمصابين بأحدث الوسائل والأساليب الحديثة.