الكويت: تجديد إقامة وافدى 16 دولة بينها مصر

سمحت وزارة الداخلية الكويتية، بتجديد إقامة العاملين الوافدين من 16 دولة بينها مصر، واستخراج إذن العمل وهم خارج البلاد؛ استثنائيا بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الكويتية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وقال وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشئون الإقامة اللواء طلال معرفي، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إنه تم اتخاذ القرار بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس خالد الصالح، ونظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت والدول المجاورة من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتفاعلًا مع الحالات الإنسانية والاستثنائية للمقيمين العالقين في دولهم التي تقرر وقف الطيران معها.ودعا معرفي أصحاب العمل والشركات الكويتية، إلى التوجه للهيئة العامة للقوى العاملة؛ لاستخراج إذن العمل، ومن ثم مراجعة إدارة شئون الإقامة التابع لها عنوان المنشأة؛ لإنهاء إجراءات تجديد الإقامة للعاملين لديهم في القطاع الأهلي (مادة 18) في حال وجودهم خارج الكويت، على أن يكون جواز السفر صالحًا، ووفقًا للضوابط والشروط المعمول بها في هذا الشأن.وأضاف أنه انطلاقا من الحرص على لم شمل الأسرة الوافدة وتوفير الاستقرار، فقد تقرر تجديد الإقامة للملتحقين بعائل الموجودين خارج الكويت، على أن يكون جواز السفر صالحا ووفقا للضوابط والشروط المعمول بها في هذا الشأن، لافتا إلى أنه في حال وجود رب الأسرة خارج الكويت، وزوجته وأولاده داخلها، فسيتم منحهم إقامة مؤقتة وفق الضوابط والشروط المقررة.وأشار معرفي، إلى أنه تقرر أيضا تمديد كل تأشيرات الزيارات لمدة شهرين، وتمديد إذن الغياب لمدة ثلاثة شهور قابلة للتجديد حسب ما يستجد من الظروف الراهنة، لافتا إلى أن القرارات تسري على المقيمين ممن ليس عليهم قيود أمنية، ومن دول مصر، والهند، ولبنان، وسيريلانكا، وبنجلاديش، والفلبين، والصين، وهونج كونج، وإيران، وسوريا، والعراق، وتايلاند، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، واليابان وسنغافورة.