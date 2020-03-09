ضبط 802 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بالمنيا

شنت مديرية الطب البيطري بالمنيا حملة تفتيشية مكبرة على أسواق عرض وبيع اللحوم في 6 مراكز (دير مواس، بني مزار، سمالوط، ملوي، مغاغة، المنيا)، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت خلال الحملة 22 محضرا، بإجمالي 802.5 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتشمل 8 محاضر بمركز ملوي، بواقع 35.5 كجم لحوم بقرى وجاموسي، وفي مركز دير مواس حررت محضرين بإجمالي 650 كجم لحوم بقرى، ومحضرين بمركز مغاغة بواقع 17 كجم لحوم بقرى وجاموسى، ومحضرا بمركز سمالوط بإجمالي 13 كجم لحوم بقرى.بالإضافة إلى 4 محاضر بواقع 33 كجم بمركز بني مزار، و5 محاضر بمركز المنيا بواقع 54 كجم لحوم بقرى و2 كجم دهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى أنه تم مصادرة كافة المضبوطات وإعدامها وفقا للشروط والضوابط الصحية والبيئية المتبعة، وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.وأكد مدير الطب البيطري استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والقضاء على الغش التجاري حرصا على الصالح العام.