رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 802 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بالمنيا

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:30 م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
المنيا - على حسين
طباعة
شنت مديرية الطب البيطري بالمنيا حملة تفتيشية مكبرة على أسواق عرض وبيع اللحوم في 6 مراكز (دير مواس، بني مزار، سمالوط، ملوي، مغاغة، المنيا)، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت خلال الحملة 22 محضرا، بإجمالي 802.5 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتشمل 8 محاضر بمركز ملوي، بواقع 35.5 كجم لحوم بقرى وجاموسي، وفي مركز دير مواس حررت محضرين بإجمالي 650 كجم لحوم بقرى، ومحضرين بمركز مغاغة بواقع 17 كجم لحوم بقرى وجاموسى، ومحضرا بمركز سمالوط بإجمالي 13 كجم لحوم بقرى.

بالإضافة إلى 4 محاضر بواقع 33 كجم بمركز بني مزار، و5 محاضر بمركز المنيا بواقع 54 كجم لحوم بقرى و2 كجم دهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى أنه تم مصادرة كافة المضبوطات وإعدامها وفقا للشروط والضوابط الصحية والبيئية المتبعة، وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وأكد مدير الطب البيطري استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والقضاء على الغش التجاري حرصا على الصالح العام.

موضوعات متعلقة

بعد 12 ساعة لإقناعه بالنزول.. انتحار شاب من أعلى هرم «خفرع»

«التعليم» تواجه «كورونا» بـ5 إجراءات احترازية

نقل رئيس حكومة السودان لمكان آمن عقب نجاته من محاولة اغتيال

حقيقة إعلان حالة الطوارئ فى 3 محافظات بسبب كورونا

الصور

image description

عزاء والد أحمد عزمى بحدائق الأهرام

image description

اليوم العالمى للمرأة

image description

محافظ كفر الشيخ يتفقد شركة مياه الشرب والصرف الصحي (صور)

image description

وزراء الصحة والآثار والطيران يزورون معبد الكرنك (فيديو)

image description

سائح «السفينة الموبوءة» بالأقصر يوثق رحلة علاجه من كورونا (صور)

الأكثر قراءة

أول تعليق لرئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك بعد نجاته من الاغتيال

شاعر كبير رفض طلبًا لـ حسني مبارك فغضب منه: «مش فاهمه»

السعودية تكشف حقيقة وجود طلاسم سحرية فى الكعبة (فيديو)

نقل رئيس حكومة السودان لمكان آمن عقب نجاته من محاولة اغتيال

إنفوجراف

image description

يوم الشهيد «الفريق عبد المنعم رياض» (انفوجراف)

image description

يوم المرأة العالمى (إنفوجراف)

image description

7 أهداف لملتقيات «الهجرة» لأبناء المصريين بالخارج.. (إنفوجراف)

image description

أغنياء مصر ينضمون لـ«أثرياء العالم» (إنفوجراف)

أيام زمان

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

شاعر كبير رفض طلبًا لـ حسني مبارك فغضب منه: «مش فاهمه»

نجم الساعة

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

الصحة

الصليب الأحمر يحذر من انخفاض مخزون التبرع بالدم

رابط موقع وزارة الصحة لمعرفة عدد حالات فيروس كورونا في مصر

الحقن الموضعي للبلازما الأحدث في علاج ضعف الأنتصاب.. الدكتور وائل هنداوي يوضح

التكييف يزيد من فرص الإصابة بـ«كورونا»

منوعات

مواقيت الصلاة اليوم 9-3-2020 في القاهرة والإسكندرية وباقي محافظات مصر

سول تساهم بـ 3 ملايين دولار لدعم مكافحة كورونا

«كورونا» يجبر مهرجان السينما ببكين على التأجيل

حقيقة ظهور بعض علامات الساعة الكبرى

مقالات الرأي
ماجد حبته
ديون لبنان.. «روشتة إنقاذ» دينية!
د. منى حلمى
حديث الهويات والخصوصيات حديث عنصرى متغطرس متعصب
عمرو خالد
دعاء الفتح فى مشروعات الحياة «٢-٢»
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
جحيم موسيقا المهرجانات
المزيد

الثقافة

زينب العسال: حالة محمد جبريل غير مستقرة وتتدهور

ماجد أبادير يكشف تفاصيل برنامجه الانتخابي في اتحاد الكتاب

«ثقافة الجيزة» تستعرض مسيرة مصريات تركن بصمة في التاريخ

«القادم» في ختام مهرجان قصور الثقافة للمسرح الإقليمي