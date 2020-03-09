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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«البيئة»: معالجة 2% من المخلفات الإلكترونية ولا نعلم أين تذهب الـ98%

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:29 م
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاهتمام الشديد بالمخلفات الإلكترونية منذ 3 سنوات في ظل زيادة الاستهلاك الإلكتروني للموبايلات والإيباد والميكرويف، مشيرة إلى أن الدراسة التي أجريت كشفت أن حجمها المتولد سنويا يتراوح ما بين 66 إلى 73 ألف طن، يعالج 2% منها فقط.


وقالت فؤاد، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الإثنين برئاسة أحمد بدوي، لبحث دور وزارة البيئة في مجال المخلفات الإليكترونية: "باقي المخلفات والتي تقدر بنحو 98% لا نعلم أين يذهب، موضحة أن هناك قطاع غير رسمي مختص بالمخلفات الإليكترونية على غرار ما يحدث في قطاع المخلفات البلدية، ما دفعنا إلى إعداد مشروع مدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لوضع خريطة طريق عمل تتعلق بالمخلفات الإليكترونية، على جميع الاصعدة سواء الناحية الفنية أو الإجرائية أو التشريعية ورفع القدرات وتحويل القطاع غير الرسمي إلى الرسمي".

وكشفت وزيرة البيئة، أن القطاع غير الرسمي للمخلفات الإليكترونية يعاني من وجود مشاكل عديدة، قائلة: "هذا القطاع يحصل على الجزء المربح من الموبايل أو غيره من الأجهزة الإليكترونية ويلقي بالجزء غير المربح له في القمامة، فتدخل إلى المقالب العشوائية، ما يشكل خطورة كبيرة لاسيما مع تفاعل هذه المعادن، الأمر الذي قد ينتج عنه مشاكل من الناحية الصحية".

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