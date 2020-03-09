تكريم أقدم مديرات مدارس الغربية

كرمت أمانة حزب "الحرية المصري" بالغربية أقدم مديرات مدارس خاصة بمحافظة الغربية في اليوم العالمي للمرأة، وذلك في احتفالية الحزب التي عقدت مساء أمس بعنوان "مشرقة في سماء الوطن".وأكد شريف أنور أمين الحزب بالمحافظة، أن المرأة المصرية ضربت أروع الأمثلة في الفداء والتضحية وكانت حاضرة في كل الاستحقاقات السياسية، بل وقادت مصر دائمًا للتحرر قديمًا وحديثًا، ولن ينسي التاريخ صفية زغلول وهدى شعراوي وسميرة موسى وغيرهن كثيرات، كما لن ينسى التاريخ دور المرأة في تحرير مصر من فاشية الإخوان في 30 يونيو لتكون المرأة في المقدمة دائمًا.وأضاف الدكتور إيهاب الكومي، أمين التنظيم بالحزب أن اليوم العالمي للمرأة يجب ألا يقتصر على يوم واحد والحديث للرجل أولى لإدراك ما تقدمه المرأة من تضحيات ومشاركات، ولولا المرأة ما استطعنا نحن الرجال أن نتقدم خطوة واحدة أو تحقق نجاحًا يذكر.وعلى هامش الاحتفالية تم تكريم 9 سيدات تميزن في مجالات وقطاعات مختلفة حيث تم تكريم الراهبة ريموندا بدرسيون، مدير أقدم مدرسة خاصة في الغربية، وهي مدارس النوتردام بطنطا، وهناء رشدي، مدير مدارس السلام بطنطا.كما تم تكريم الدكتورة نهلة العشماوي، عميد كلية الصيدلة بجامعة طنطا، والدكتورة أمل حشيش، أستاذ الجراحة بكلية الطب جامعة طنطا والمستشار عايدة لاشين عضو المجلس القومي للمرأة بمحافظة الغربية، والمخرجة السينمائية والكاتبة جيهان عبد الله الأعصر، والسيدة نجوي الدفراوي، والدكتورة علياء أحمد، صاحبة مبادرة "متلازمة مش أزمة".