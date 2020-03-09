رغم كورونا.. جنوب إفريقيا: الصين ما زالت سوقًا مهمًا لنا

أكد برلمان جنوب إفريقيا، أن الصين ما زالت سوقًا سياحيًا مهمًا بالنسبة لجنوب إفريقيا، وذلك على الرغم من تفشى فيروس كورونا.جاء ذلك فى بيان أصدره برلمان جنوب إفريقيا اليوم بعد قيام القنصل العام الصينى فى كيب تاون "لين جينج" باطلاع لجنتى السياحة والصحة فى البرلمان على آخر المستجدات بشأن تأثير تفشى فيروس كورونا في بلاده.ووصف البرلمان جنوب إفريقيا بأنها أصبحت واحدة من أهم المقاصد السياحية بالنسبة إلى الصين، وذكر أن وزارة السياحة تقوم بتدريب مرشدين سياحيين محليين لخدمة السياح الصينيين، مضيفًا أن "جنوب إفريقيا تستقبل سنويًا حوالى مائة ألف سائح صينى، وأن السياح الصينيين عادة ما يسافرون فى جماعات ويقضون فترات إقامة أطول مقارنة بالسياح الآخرين، وأن إقامتهم تسهم فى زيادة إجمالى الناتج المحلى بجنوب إفريقيا".وأعاد البرلمان إلى الأذهان أن تزايد عدد السياح من الصين كان قد شجع لجنة السياحة فى وقت سابق على حث قطاع السياحة على إعداد استراتيجية لجذب السياح من الصين.من جانبها، أعربت لجنة السياحة فى برلمان جنوب إفريقيا عن تقديرها لجهود الصين من أجل الحد من تفشى فيروس كورونا، وأشار رئيس اللجنة "سوبرا ماهومابيلو" إلى أن الصين أكدت أن جهودها كانت استباقية وفعالة في عملية احتواء الفيروس.