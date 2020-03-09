وزير الرياضة يؤكد توفيق أوضاع مراكز الشباب على أراضى الأوقاف

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هناك تعاونًا وتوافقًا مع وزارة الأوقاف، لحل مشكلة مراكز الشباب المبنية على أراضي تابعة لهيئة الأوقاف المصرية، وتم الاتفاق على جدولة مستحقات "الأوقاف" لدى مديريات الشباب والرياضة بعد شراء أرض الأوقاف بالتقسيط وتبقى أقساط على مراكز الشباب لم يتم دفعها.وقال وزير الشباب والرياضة، في كلمته خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، رئيس اللجنة، اليوم الإثنين: "نسقنا وتعاونا مع وزارة الأوقاف، وتم التوافق على سداد مستحقات الأوقاف، وأرسلنا لهم دفعات من الفلوس بعد جدولتها، وهذه المشكلة متراكمة منذ سنوات طويلة".وطمأن وزير الشباب والرياضة، النواب الذين عبروا عن تخوفم بسبب صدور أحكام قضائية ضد مراكز الشباب لصالح هيئة الأوقاف، والتي تلزم بالسداد أو الطرد وإلغاء المراكز، فقال الوزير: "لن يتم إلغاء حتى لو مكان صغير داخل مراكز الشباب، والمشكلة تم حلها بجدولة المستحقات وبدء السداد".وبشأن ما ذكره النائب بسام فليفل، نائب دائرة طلخا ونبروة بمحافظة الدقهلية، وعضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، عن ضرورة نقل مراكز الشباب المقامة علي مساحة صغيرة إلى مساحات أراض كبيرة لدى "الإصلاح الزراعي"، حتى تستوعب كل الأنشطة، فرد الوزير، قائلًا: "مفيش حاجة اسمها مركز شباب كبير وصغير، مركز الشباب يخدم القرية وشبابها، وتمارس فيه أنشطة عديدة ثقافية وشبابية، ولن نلغي أي مكان في مركز الشباب".