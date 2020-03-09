تداول 322 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

قال المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر إنه تم، اليوم الاثنين، تداول 322 شاحنة بضائع عامة و38 سيارة بموانئها.وأشار المركز- في بيان اليوم- إلى أن ميناء سفاجا استقبل ثلاث سفن (أمانة، وعزيز إكسبريس، وبوسيدون إكسبريس)، وغادرته السفينة (الحرية)، كما استقبل ميناء الغردقة العبارة (كوين نفرتيتي).وأوضح أن ميناء نوبيع استقبل السفينتين (برنسيسة، وبريدج) وعلى متنهما 5 شاحنات، كما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية لثلاث سفن- وصول وسفر- (برنسيسة، سينا، بريدج)، وعلى متنها 143 شاحنة بضائع عامة و3 سيارات.