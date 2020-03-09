الأطباء تطالب الصحة بسرعة إعلان نتيجة الزمالة المصرية

خاطبت النقابة العامة للأطباء، اليوم، الدكتور مجدي الصيرفي، أمين عام الزمالة المصرية، بخصوص نتائج امتحانات الجزء الثالث للدارسين بالزمالة المصرية، والتي بدأت بتاريخ 16 نوفمبر 2019 وانتهت أعمال الامتحانات وتقييم الممتحنين بها.وأوضحت أنه على الرغم من انتهاء أعمال هذه الامتحانات والانتهاء من رصد الدرجات لجميع التخصصات، فإن نتيجة هذا الامتحان لم يتم إعلانها حتى الآن على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر بين أعمال الامتحان وحتى الآن، دون وجود سبب معلن لهذا التأخير، حيث إنه من المعتاد أن يتم رصد نتيجة هذه الماتحانات العملية والشفهية في نفس يوم إجرائها.كما أكدت النقابة أنه يتم حاليًا التقدم لحركة الترقيات الفنية بوزارة الصحة، مما يهدد الأطباء الذين لم تظهر نتيجتهم حتى الآن بالزمالة بعدم تمكنهم من التقديم بحركة الترقيات، مما يمثل ضررًا بالغًا لهم.وطالبت النقابة بسرعة إعلان نتيجة الجزء الثالث من الزمالة المصرية حتى لا يضار الأطباء من تأخير إعلان النتائج.