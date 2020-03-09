تسمم 218 شخصا في إيران بسبب «الكحول المغشوش»

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، يظهر تجمع أهالي ضحايا المشروبات الكحولية المغشوشة في الأهواز أمام مستشفى المدينة.وارتفع عدد القتلى بسبب مشروبات كحولية مغشوشة في إيران إلى 27 شخصا وتسمم 218 آخرين، أصيب عدد منهم بالعمى، فيما اعتقلت السلطات 3 أشخاص على صلة ببيع هذه المشروبات الممنوعة، في الأهواز.وكانت السلطات الإيرانية، قد أعلنت أمس الأحد، وفاة 7 أشخاص في مدينة الأهواز بجنوب غربي إيران، إثر تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة، ظنا منهم أن الكحول يقيهم من عدوى فيروس "كورونا".وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 194 شخصا، بعد تسجيل 49 حالة جديدة، فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس 6566 حالة.