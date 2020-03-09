وزير الإسكان: عودة منح التراخيص الصناعية لجهات الولاية قريبًا

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن التوصل لاتفاق مع الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس مجدى غازي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بشأن إصدار تراخيص المنشآت الصناعية في الأراضي الواقعة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في القريب العاجل، وفقا لقانون البناء، ووفقا لما سيتم تعديله بالقانون رقم (95) لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.وأوضح وزير الإسكان، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، أن قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ينص على أن الهيئة هي وحدها المُختصة بإصدار تراخيص المنشآت الصناعية أيا كانت الجهة التي تقع قطعة الأرض تحت ولايتها، قائلا: "هناك تداخل أو ازدواجية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعلاقتها مع هيئة التنمية الصناعية"، مضيفا: "وبناءً عليه وجه رئيس مجلس الوزراء بحل تلك الإشكالية، وتم عقد اجتماع منذ أسبوعين مع الدكتورة نيفين جامع والمهندس مجدى غازى، والاجتماع بدأ على أساس وجود تداخل وانتهى بالتفهم، والوزيرة تفهمت تماما الوضع".وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: "قولنا مينفعش المادة دي تسري بهذا الوضع، لأن هذا الوضع ينسحب عليه مسئولية التنمية الصناعية عن صيانة المرافق والإضاءة والشوارع وليس التراخيص فقط، هتعمل كل دا منين"، وأضاف: "القانون كان حالما بتوفير مظلة واحدة لتراخيص النشاط الصناعي".وأضاف الجزار: "رئيس مجلس الوزراء قال إنه لو تم الاتفاق ستتم صياغة التعديل وإرساله للبرلمان، ووصلنا لتفاهم بأنه لازم الوضع دا يتغير، إزاى بعد أما أعمل مجتمع عمرانى كامل تيجي جهة تانية تحدد السعر وتصدر التراخيص".من ناحيته أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ما كشف عنه الوزير من عودة سلطة منح التراخيص الصناعية للجهات صاحبة الولاية على الأراضي الواقعة بها المناطق الصناعية هو عودة للوضع الطبيعي ويفك الاشتباك القائم منذ إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية.