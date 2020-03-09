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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع الزهور على النصب التذكارى للشهداء

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:25 م
وزير الدفاع
وزير الدفاع
الدستور
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في تقليد أصيل للوفاء بشهداء مصر وقواتها المسلحة وما قدموه من بطولات وتضحيات دفاعًا عن الوطن ومقدساته، أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.

يأتي ذلك فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، فى التاسع من مارس عام 1969.

وقام القائد العام يرافقه الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، بوضع باقة من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد.

ثم توجه الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات.

وقام القائد العام بمصافحة عدد من قدامى القادة السابقين وكبار قادة القوات المسلحة.

وفي سياق متصل، أناب الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية فى وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندي المجهول بهذه المناسبة، رافقهم خلال المراسم السادة المحافظون ومديرو الأمن.

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