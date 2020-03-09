الكشف على 1753 حالة خلال قافلة «حياة كريمة» بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تقديم خدماتها الطبية، من خلال مجموعة من القوافل التي تنفذها المديرية، ضمن جهود مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، بهدف توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين في القرى والمناطق النائية والمحرومة من الخدمات العلاجية المجانية، حيث نفذت المديرية قافلة طبية علاجية بقرية كفر الصالحين بمركز مغاغة.أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل مديرية الصحة بالمنيا، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1753 حالة مترددة منها 292 حالة جراحة، و498 حالة أطفال، و161 حالة جلدية، و315 حالة باطنة، و118 حالة قلب، و127 حالة أنف وأذن، و67 حالة أسنان، و115 حالة نساء، و60 حالة تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء تحاليل طبية مختلفة لـ132 حالة وإجراء 25 حالة موجات صوتية وأشعة سينية و15 رسم قلب، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ152 حالة، وتم تحويل 44 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي للمواطنين.أضاف وكيل المديرية أنه تم استخدام 10 عيادات متنقلة بالسجلات والمعمل والصيدلية مؤكدا أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية من خلال الكشف المجاني في جميع التخصصات والاستعانة بعيادات متنقلة، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي.